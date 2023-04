"Hobune on kogu elu elanud ühe mu tuttava talus, kust nüüd aga välja kolitakse," rääkis naine. "Talus oli varem teine hobune ka. Viki on ikka minu oma, ta lihtsalt oli nii-öelda kostil. Viki on mu hea sõber olnud rohkem kui poole elust. Õppisin temaga ratsutama, kuid võistlemas pole ma temaga kunagi käinud. Viki on ikka rohkem lemmikloom ja sõber."