Ehitussaates osalev Maria Mäe: "Minu tugevus on koristamine. Vahel koristan natukene liiga usinalt"

Mõlemad on pärit Lääne-Virumaalt. Maria on Kadrinast ja Erkki Määrist ning praegu elatakse koos Kadrinas. Maria on üliõpilane, kes on kohe-kohe lõpetamas sotsiaaltöö eriala ning töötab Kadrina noortekeskuses noorsootöötajana. Erkki on sanitaartehnik, kuid on õppinud Rakvere ametikoolis kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitust.