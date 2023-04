Avatud kalasadamate päev ulatub Virumaale

Eisma sadamas on avatud kalakohvik. Võsu sadamas esineb ansambel, kohalik OTT (otse tootjalt tarbijale) korraldab sel päeval müügi sadamas, tegutseb sadamarestoran Wöse ning müügil on värske kala ja kalatooted. Toila sadamas esineb ansambel Karmoškakamraadid, kohal on teadusteater ja teadusbuss ning kalakokk Urpo Reinthal õpetab räime rookima ja valmistama. Keskkonnaameti esindajad räägivad loodushoidliku kalastaja ABC-st ja Eesti loodushoiu keskuse teadlased tuurakalast.