Aseri randa immitseb masuuti

Aseri rannas jalutades võib jääda mulje, et Eesti on rikas naftariik. Siin-seal hakkavad silma pruunikassinise vedelikuga loigukesed. Paraku ei tähenda see musta kulla uut leiukohta. Maasse on imbunud masuuti kunagise katlamaja mahutitest ja nii on see mereni jõudnud.