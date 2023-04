Kuidas luua kuvandit ja leida nägu?

Sissejuhatuseks said kõik osalejad nimetada märksõnu, mis meenuvad, kui mõelda Lääne-Virumaa peale. Ettevõtja Roman Kusma nimetas Lahemaa rahvusparki ja mõisaid. Ka Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte leidis, et just mõisad on need, mille kaudu meie maakonda tuntakse. Tallinn Music Weeki ja Station Narva kommunikatsioonijuht, Ida-Virumaa juurtega Ingrid Kohtla märkis ära Võsu, tarva kuju, Grossi poe ja plaadifirma Lejal Genes. Kadrina kultuurikoja juht Ahto-Lembit Lehtmets nimetas, et Lääne-Virumaa on roheline oaas Harjumaa ja Ida-Virumaa vahel. Ida-Viru turismiklastri turundusjuhil Hanna Vilbergil tulid kohe meelde Viru Folk ja kaunid kontserdid Käsmus ning Lahemaa. Rakvere teatri juht Velvo Väli jättis üritused ja ettevõtted välja ning märkis ära meie kauni looduse.