Eelnõud tutvustades ütles Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla, et oluliseks sammuks on renoveerimise juures valgustuse kiire juhtimine ja haldamine. Lisaks plaanitakse renoveerimisega kokku hoida kulusid.

Renoveerimise ja hooldamise leping sõlmitakse kümneks aastaks. Küsimusele, et kas peale Enefit green AS-i on veel keegi hankes osalemas vastas Kesküla, et ettevõtte saab valgustuse paigaldamisel kasutada olemasolevaid Elektrilevi OÜ elektriposte.