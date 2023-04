Rakvere teatri loominguline juht on selgunud

Raudsepp on teatri loomingulise juhina töötanud 2017. aastast. Uue ametiaja peamiseks juhtmõtteks on Rakvere teatri oma näo arendamine ja avatus uuteks väljakutseteks. "Poliitikud armastavad suurtest muutustest rääkida, aga inimeste tegelikud valupunktid jäävad ikka millegipärast varjule. Meie tegeleme probleemidega, mis vajavad rohkemat kui rääkimine," kõneles teatri senine ja ka edaspidine loominguline juht.

Raudsepa sõnul oleme praegu väga dünaamilises ajastus, kus kõige tähtsam on inimeste emotsionaalne tasakaal ja sealt edasiulatuvalt ka vaimne ja füüsiline toimetulek. "Teatri osa on turgutada inimeste vaimu. Püüame järgnevate hooaegade ja lugudega tulla inimesele lähemale, teda nii lõbustada kui mõtlema panna, et põhiline emotsioon, mida ta teatrist saaks, oleks lootustandev," sõnas Raudsepp.