Viru maleva teavitusspetsialist Indrek Jurtšenko ütles, et majal hakkasid tõepoolest krohvitükid seinast kukkuma ja seepärast tuli ka värskenduskuur ette võtta. "Kuna tegemist on vanema majaga, võib ehituslikke üllatusi ka tulla, aga fassaad tehakse korda," lausus ta.

Lisaks tõi Jurtšenko esile, et tegemist on muinsuskaitse all oleva hoonega. Renoveerimise eelarve on 100 000 eurot, millest pool tuleb muinsuskaitseametist toetusena.