"Eesmärk on taastada Palmses musternäide prantsuse pargikunstist, et siia tuleksid ka aiandustudengid ja teemast huvitatud isikud teadmisi omandama," ütles Palmse mõisa direktor Merili Vipper. "Palmse mõisa aed ja palmihoone on väga töömahukad ja soovime ajalugu tagasi tuua eriliste taimede näol."