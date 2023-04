Augustis on Birgit Kool elanud Taanis kümme aastat. “Oma täiskasvanuelu olen ikkagi valdavalt seal veetnud, jah,” tõdeb ta mõtlikult. Oma ülikooli­õpingud on neiu läbinud Taanis ja oma tööelule aluse seadnud just seal.