Muuseum kogub pilte ja lugusid Rakvere kodude sisustusest

“Palume teie abi, et talletada praeguse aja Rakvere inimese eluviis,” ütles Virumaa Muuseumide peavarahoidja Pilvi Põldma. “Virumaa Muuseumide kogudesse ootame pilte ja kirjeldusi teie kodudest. Kogude täiendamise eesmärgiks on muuseumitöö tulevased näitused, et saaksime edaspidi näidata ka 21. sajandi alguse eluolu.” Samuti on kogumistöö abiks Rehbinderi majas avatava mööbliajaloo muuseumi järgmisteks näituseplaanideks.