Rannanaiste triller tõmbas esimesi piirjooni

Lavastaja sõnul on tegemist trilleriga, mille kirjutamiseks sai dramaturg Sven Karja inspiratsiooni õuduslugusid ja ulmet viljeleva kirjaniku Karen Orlau lühijutust “Rannahiidsed”. “Võtsime tema novelli aineseks, sest see sobis ideaalselt näidendi kirjutamiseks. Sealt on võetud liine ja tegevustikku, aga näidendi autor on ikkagi Sven Karja,” täpsustas Nuutre.