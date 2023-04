Nädala kaja: minu unistuste Rakvere on pealinn

Aga meil ei ole unistusi. Võimalik, et isegi on, aga me ei oska neid väljendada, et seeläbi areneda ja mitte oma ilusas ja mugavas konnatiigis unne suikuda. Unistamine on omamoodi loomine. Unistada saab ju sellest, mida parasjagu pole, kuid mis mõtete ja kujutelmade kaudu ellu ärkab. Kõik, mis ärkab ellu mõtetes, on aga sammukese võrra lähemal reaalsuseks saamisele.