Kolumn: abieluvõrdsusest, teaduslikult

Valitsuse töölauale on jõudnud abieluvõrdsuse teema. Mõiste, mis igas debatis poolte suust kostab, on “maailmavaade”. Konservatiivse tiiva peamisteks maailmavaatelisteks muredeks on mehe ja naise vahelise abielu mõiste laienemine ning homoseksuaalsuse riiklikul tasandil aktsepteerimine.