Nädala lind: suurnokk-vint

Suurnokk-vint on veidi väiksem musträstast, kuid nokk on tal kindlasti suurem.

Suurnokk-vindi ehk suurnoka puhul ei teki küll hetkekski küsimust, kust ta oma nimetuse on saanud. Piisab pilgust talle näkku ja asi on selge. Iseasi on see, kuidas õnnestuks talle seda pilku näkku heita, kui lind tegutseb enamasti varjatult puuvõrades. Aga just sellepärast räägimegi temast nüüd, mil puud pole veel lehte läinud.