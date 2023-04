Rakvere Waldorfi kooli koduõppe koordinaatori telefon heliseb alatasa ja postkast uputab kirjadest

Lähemal uurimisel selgub, et koduõppega kohanemine võtab aega kuni ühe õppeaasta ja paljudel on sel ajal ka loobumismõtted. Seadusest tulenevalt peab laps end koolis näitama vähemalt kaks korda aastas, et saaks veenduda, kas õppekava läbitakse ettenähtud mahus. Rakvere Waldorfi kooli näitel on suhtlus kodu ja kooli vahel hoogsam.