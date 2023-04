Rene Toomse, kust on pärit idee arendada Tapa sõjaväelinnaku külje alla keskust, kus oleks ujula, jõusaal ja restoran?

Eelkõige kogemusest. Olles ise olnud pikka aega kaitseväelane, praegu veelgi, siis need baasvajadused on teada. Me täna tegelikult tegutseme ka väeosas sees sõdurikoduga (seal saavad ajateenijad puhkehetkedel surfata internetis, mängida lauamänge ja võtta vastu külalisi – A. T.). Me teame, mida sealne klientuur vajab. Sellepärast ei olnud üldse keeruline seda projekti kokku panna, mida me praegu püüame looma hakata.