GALERII ⟩ Prantslased meenutasid Tapal paraadiga ajaloolist lahingut

Camerone lahingu aastapäeva tähistamine on üks Prantsuse armee peamisi tseremooniaid. Tapal paikneb praegu 350 Prantsuse sõdurit. Neist ligemale 200 on võõrleegionärid, kuid Tapal on ka inseneriüksused, suurtükiväelased ja logistikud. Prantslaste käsutuses on VBMR Griffon soomukid ning AMX-10 RC ratastankid.