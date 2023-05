52-aastane kolonelleitnant Edouard Bros on üks Eestis paiknevatest Prantsuse ohvitseridest. Nîmes' linnast pärit mees on oma elust veetnud armees 32 aastat. Bros hindab koostööd eestlaste ja brittidega. Prantsuse vägede paiknemine Tapal on tema hinnangul hea võimalus saada väljaõpet erineval maastikul ja erineva ilmaga.