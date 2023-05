Mai algab vihma ja lörtsiga

Esmaspäeval suundub madalrõhkkond Lapimaa poole ja selle mõju Läänemere äärsetele aladele on väiksem. Öö on selgem ja suurema sajuta ning jahe - õhutemperatuur langeb -2 kuni +2° kraadini, rannikul on sooja kuni +4 kraadi. Päeval arenevaist pilverünkadest tuleb sajuhooge kohati. Tuul puhub valdavalt läänest ja on puhanguti tugevam eelkõige põhjarannikul. Õhutemperatuur on 8 kuni 12 kraadi.