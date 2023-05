Liikumisaasta kutsub mais õue mängima

Eesti Discgolfi Liit kutsub liikumisaasta puhul kõiki soovijaid tutvuma discgolfiga. Lisaks sellele, et tegemist on põneva mänguga, saab selle käigus ka mõõduka koormuse, läbides märkamatult mitmeid kilomeetreid. Tasuta koolitused algajatele toimuvad terve mai jooksul üle Eesti. 27. mail toimub Tamsalu gümnaasiumi staadionil discgolfipäev. Ühe koolituse orienteeruvaks pikkuseks on 1 tund. Kettad jagatakse kohapeal, kuid saab osaleda ka oma ketastega.