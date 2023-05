Tõukoera ilu soojendab tema omaniku südant

"Tema tõug on lhasa apso ja nimi on Cosmo. Ta on kolmeteistkuune," ütles enda loomakese kohta Rakvere gümnaasiumis õppinud Mari-Liis Koomer, kes praegu töötab ühes Tallinnas hotellis. Lhasa on Tiibeti ajalooline pealinn ja nagu tõu nime põhjal arvata võib, on koerakese esivanemad sellest piirkonnast pärit.