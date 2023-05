Suvesaunde saab esitada veel kaks nädalat

Suvesaundi saab esitada veebis, aadressil virumaateataja.ee/suvesaund. Oodatud on nii laulud kui instrumentaalteosed kõikides võimalikes žanrites. Eelžürii läbimiseks on kõige olulisemad tingimused, et lugu oleks originaallooming, et see poleks avaldatud enne 15. märtsi ning et esitajal oleks tugev seos Lääne-Virumaaga. Täpsemad tingimused leiab lugude esitamise lehelt.