Kaitsealuse Mustjärve kaldad on ATV-ga segamini küntud

Rakverest kümmekonna kilomeetri kaugusel asuv Kantküla Mustjärv pole just tuntud turismiobjekt, kuid loodust armastavad inimesed teavad seda kanti hästi. Tegemist on metsa sees paikneva rabajärvega, mille ümber kulgevad mõnusad jalgrajad. Kellegi hea käsi on rajakesi vesisemates kohtades ka väikeste palkidega tugevdanud, nii et matkata sai seal kuiva jalaga. Praegu on aga järv üle kallaste ning kord on metsarajad läbimatud, siis jälle väga vesised.