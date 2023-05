Signaalrakett käivitas Käsmu lahel päästeoperatsiooni

Kell 3.17 tehtud väljakutse kohta käivas infos seisis, et kaldal olija on märganud punast signaalraketti. Punase raketi kutse tekitab merepäästjas vägagi kahetisi tundeid. Ühelt poolt on rannikul vaieldamatu enamik neist valeväljakutsed ehk keegi on kasutanud hädasignaali valesti. Teisalt võib punane rakett ilma muu infota tähendada, et keegi on merel väga täbaras olukorras ning see lendu lastud appikutse on tema viimane õlekõrs ja lootus ellu jääda.