Jänes. Jänes? Jänes!

Mall Värva on Rakveres varem esinenud kolme fotonäitusega ja iga kord saanud külastajatelt sama sõnumi: tulge varsti jälle! “Terve talv sai plaani peetud,” ütles Mall Värva. Nüüd on näitus “Nii palju jänest!” Pätsi pitsakohvikus, kus oli kümme aastat tagasi ka tema esimene väljapanek, vaatajate ees.

Näituse kuraator Riho Hütt ütles, et Mall Värva näitus on jäneseaasta projekt. “Ma nii ootasin Malle tehtud fotosid! Millised värvid ja kompositsioon! Ta on tõeline professionaal,” väljendas kuraator vaimustust.