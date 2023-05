“Kosjatants” ja “Teise küla pidu” tõid tarvanpäälastele hõbeda

Tihedas konkurentsis saavutas Tarvanpää vanem segarühm D-rühmade arvestuses teise koha. Rühma juhendaja Triinu Sikk ütles, et on teise kohaga väga rahul. “Suur töö sai tehtud ja pikalt vaeva nähtud – loomulikult on meil väga hea meel tulemuse üle,” ütles juhendaja. Rõõm on seda suurem, et hindajate hulka kuulusid Ullo Toomi õpilased Ilma Adamson ja Henn Tiivel.