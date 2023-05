Kossuväljakute korrastamiseks toimub avalik konkurss

Korvpall on Eestis üks populaarseimaid spordialasid ja Eestis on üle tuhande korvpalliväljaku. Kahjuks avaneb väljakute olukorda kaardistanud Eesti Korvpalliliidu 3 x 3 meistrivõistluste projektijuhi Reigo Kimmeli sõnul paljudel väljakutel äärmiselt kehv pilt ning need ei vasta enam tänapäevastele nõuetele. "Halvas seisus korvpalliväljakud vähendavad piirkonna noorte võimalusi pallimänguga tegeleda, väheneb huvi spordiala vastu ja kannatavad sportlikud saavutused," selgitas ta väljakute seisukorra laiemat mõju.