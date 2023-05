Laupäev on talgupäev

"Teeme ära!" talgupäeva eestvedaja Henrik Raave sõnul on üleeestilise talgupäeva ettevalmistused kulgenud plaanipäraselt. "Talgupäeva näol on tegemist Eesti ühe suurema vabatahtlike kaasamise algatusega, mille raames tulevad kodudest välja tuhanded eestimaalased. Ärevatel aegadel vajame enda kõrvale toetavat õlga ja turvatunnet ning "Teeme ära!" talgupäev just seda pakubki," lausus Raave. Ta lisas, et tänavuse talgupäeva rõhuasetused lähtuvad otse elust meie ümber, kuid aitavad esile tõsta ka meie kultuuriruumi eripära ja ühiseid väärtuseid.