Nüüd on monumendi rajamise idee sündinud endisel Rakvere linnavolikogu liikmel Allan Jaakusel. Ajalugu on näidanud, et ühemeheprojektidel pole määratud ellu jääda. Kui keegi suudab oma ideega nakatada ka kogukonna ja omavalitsuse, siis on teine asi.