Alates veebruarikuust, millal “Punase Tähe” sõnumivõistlus välja kuulutati, on võistluse rubriigis lugejatele uudistest jutustanud ligi 80 tööd. Parimates sõnumites on kirjutamisel silmas peetud kõige olulisemat: on väheste kirjaridadega edasi antud niisuguseid uudiseid, millel on aktuaalsust, ühiskondlikku kaalu ja mis pakuvad huvi kindlasti paljudele lugejatele.