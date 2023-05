Avokaado on ilusa terve inimese sõber

Tõepoolest, avokaadost rääkides mainivad toitumiseksperdid võimalust saavutada herilasepiht. Ilmselt seepärast, et tänu kõrgele kiudaine- ja rasvasisaldusele läheb avokaado seedimiseks üksjagu aega, mille tõttu püsib täiskõhutunne kauem. Viljal on rohkemgi häid omadusi. Ta sisaldab küll palju rasva, ent see on hea rasv, mis aitab alandada halva kolesterooli taset. Temas on luteiini ja zeaksantiini, mis on kasulikud silmade tervisele, vähendades kaeriski, ja rohkelt küllastamata rasvu, mis aitavad nahka pehmendada.