Jahe ilm päästab: politsei praegu veel naastrehvide eest ei trahvi

"Ohutus ennekõike. Küll aga suhtleme juhtidega ja kuivõrd juba õige pea on lootust, et ilmad ikkagi püsivalt soojaks lähevad, suuname nad rehvivahetuse peale peatselt mõtlema," ütles Kirss BNS-ile.

Ta lisas, et seni, kuni on väljas miinuskraadid ja sajab lund või lörtsi, on tungivalt soovituslik suverehvidega autot mitte kasutada. "Võimalusel eelistada ühistransporti või lükata sõit edasi, kuniks ilm on soojemaks läinud."