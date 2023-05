Haljala kortermaja ühistu maadleb põlengu järel kindlustuse ja pankadega

Haljala Põllu tn 6 korteriühistu esimees Toomas Sääsk ütles, et neid on tabanud üks ja ainus tagasilöök. "Kõike on veel vara kommenteerida, aga üritame katust taastada. Praegu on nokk-kinni-saba-lahti-olukord. Pank pole nõus laenu andma, kui pole kindlustust, ja kindlustus pole nõus kindlustama enne, kui katus uuesti peal," andis Sääsk olukorrast lühikese ülevaate.

Ehitusettevõtted on katuse ehitamise pakkumised teinud vahemikus 80 000 – 140 000 eurot. Ühenduses on oldud ka korteri nr 18 omanikuga, kelle valdustest tuli alguse sai, kuid kindlustusega suhtlemine võtab aega. Sääsk ütles, et raha pole nad kuskilt remondiks ka juurde saanud. "Kõike on veel vara kommenteerida ja pole eriti midagi kommenteerida," kinnitas Sääsk. Korteriühistu esimees ütles, et laenu võtmiseks on ühistul sissemakseks vajalik 1/3 olemas. Ühest pangast öeldi korteriühistu pangalaenutaotlusele ei, kuid plaanis on ka teistest pankadest laenu küsida.