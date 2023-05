Kunagine Eesti aasta sotsiaaltöötaja valetas Eesti Raudteele, et varjata maja omal volil hõivamist

Sirje Salura on kogenud sotsiaaltöötaja, kes valdkonnas tegutsenud juba 1999. aastast. 2012. aastal valiti ta Eesti aasta sotsiaaltöötajaks. Selle loo sündmusejada sai alguse eelmisel suvel, kui Eesti Raudtee hakkas uurima ühe ettevõttele kuuluva maja kohta Tapa vallas Jäneda külas. Raudteeääre kinnistul kuulub Eesti Raudteele maja, kus endine raudteelane Veera Artus on kokkuleppel elanud aastakümneid.

Naise käekäigu kohta lähemalt teada saamiseks pöörduti nii politseisse kui ka vallavalitsusse. Selgus, et naine on elus. Salura, kelle teeninduspiirkond on Moe, Lehtse ja Jäneda, olevat rääkinud, et Veera Artus elab kõnealuses majas ja saab oma toimetustega ise vabalt hakkama.