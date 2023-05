BÜROKRAATIA KÕRGPILOTAAŽ ⟩ "Fantoomauto" eksisteerigu edasi, sest seadus ei võimalda seda registrist kustutada

Ametnik hakkas naerma, sest sai isegi aru, et olukord on jabur. Aga midagi teha ka ei saanud, sest praegu kehtivad seadused tõepoolest ei luba lammutustõendita kustutada registrist neid M1 või N1 sõidukeid, mille viimane ülevaatus on tehtud peale 2004. aasta 1. maid.

Ometi on selliseid autosid, mille kohta dokumendid on olemas, aga sõidukit ennast mitte, transpordiameti registris sadu, kui mitte tuhandeid. Ja transpordiamet ise kutsub hävinud sõidukeid registrist kustutama, kuid üleskutse kehtib vaid sõidukite kohta, mis on lammutatud või hävinenud enne 2004. aasta 1. maid. Pärast seda tärminit võis auto tõesti kasvõi nahka pista, aga seadus selle kadumist ei tunnista ja registrisse jääb see alles.