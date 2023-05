Laekveres tuleb maakondlik rahvamuusikapäev

Mare Taar ütles, et kontserdi finaalis on korraga laval pea 60 rahvamuusikut!. Päeva seob Martin Müller, kelle esituses saab kuulda ka lõõtsalugusid. Külalisesineja on naisrahvatantsurühm "Pärlike".

"Ungari helilooja Zoltán Kodaly on öelnud, et rahvamuusika on ühe rahvuse muusikaline emakeel. Eestlaste tehtav muusika on eesti rahva muusikaline emakeel ning seda tuleb väärtustada, hoida, arendada. Laupäeval saab olema üks mõnus päev täis rahvamuusikat koos muusikute ja rahvamuusika austajatega," rääkis Mare Taar.