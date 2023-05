Uus lähenemine: Kadrina räppmuusik andis välja audioraamatu

Audioraamat "Konsolideerumine" sisaldab tekste kokku neljast luulekogust, millest üks on paberkujul veel ilmumata. Valdava osa selle sisust moodustab talle omaselt räppluule, veidi vähem leidub traditsioonilisemaid luulevorme. Samuti jäävad Vesika enda sõnul audioraamatus vähemusse tõsisemates toonides mõtisklused, mis on jäetud lõppu, et tuua esiplaanile meeleolukamad ja kergemad palad. Tekstid on valminud perioodil 2008–2022.

Tõsi ta on, paljud tekstid olid kuulatavad ka varem – Vesika räpilugudest. "Jep, riime saab väga edukalt ka räpiloost kuulata, aga audioraamatus on need kohati tiba teistsuguse esituse ja tempoga ning lisaks on seal tekste, mis ei ole lugudeks realiseeritud ja mis oma vormi või pikkuse tõttu selleks ei sobigi," selgitas poeet. "Pigem on see mõeldud neile, kes eelistaks luulekogu lugemisele tekste autori enda esituses kuulata."