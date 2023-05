Neljapäeval kustutasid päästjad kolme põlengut

Kell 15.09 said päästjad väljakutse Viru-Nigula valda Linnuse külasse, kus tuli kustutada kaks suurt ohutusnõuetele mittevastavat lõket. Elanikule tehti selgitustööd.

Kell 17.10 teatati, et Haljala vallas Vergi külas asuva tootmishoone seinapaneelide vahel on põleng. Kohale saabunud päästjad kustutasid tulekahju kella 17.37-ks ning esialgsel hinnangul sai see alguse tootmisseadme hooldamise käigus tekkinud sädemest, mis süütas kõigepealt seadme ja seejärel seina soojustuskonstruktsiooni. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud.