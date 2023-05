Rakvere teatris mängib Sõmer praegu etendustes "Kõike head, vana toriseja" ning "Süüta süüdlased". Kui ilmad soojemaks lähevad, astub ta üles suvetükis "Robin Hood", kus tema kanda jääb Väikese Johni roll. "Eks see lavavõitlus on mahukas. See tuleb meelde tuletada. See päris ühe prooviga ei tule," arvas mees.