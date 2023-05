Roela pritsumehed korraldavad pühapäeval avatud uste päeva

Alles märtsis kirjutas Virumaa Teataja sellest, et Roela tublide päästjate read on ajaga kokku kuivanud ning hädasti oleks tarvis uusi, eriti C-kategooria juhiloa omanikest liikmeid. Vahepeal on komandoga liitunud küll paar uut inimest, kuid üleskutse on jätkuvalt jõus. Komando pealik Kalno Vaarmets ütles, et pole ridade täienemise puhul lootust kaotanud, ning isegi kui tulevikus peaks käiku minema must stsenaarium – uste sulgemine –, siis sel suvel jäävad need kindlasti avatuks.