P.P. Ehitusjärelvalve projektijuht Aleksandr Šavljukevitši sõnul algas projekteerimine jaanuaris ja kestab augusti alguseni. Projekteerimise maksumus on 25 000 eurot. Tehnika tänavast hõlmab see pisut alla kilomeetri, Leina tänavast 200-300 meetrit.

"Need tänavad on praegu kehvas olukorras. Asfalt laguneb vaikselt, kergliiklusteed puuduvad. Vald soovib sinna kergliiklusteid ja paralleelselt ka tänavaid rekonstrueerida," ütles Šavljukevitš. Kavas on välja vahetada valgustid. See tähendab, et olemasolevate puitpostide otsa kinnitatakse tulevikus uued valgustid.