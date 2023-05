Ega lumi maikuus pole mingi imeasi, kuid viimaste aastate ilusad troopilised suved panevad unustama, et meie geograafilises asupaigas ongi harilikult pool aastast vilets suusailm.

Mäletan aastat, mil mai algus oli nii kuum, et sai päevitada ning koer lõõtsutas kuuse vilus. See ei olnudki lühikene kuumalaine, vaid 2. juuniks said pruuniks kõik, kes vähegi nina õue maldasid pista.