Kolumn: minu Rakvere

Lähen täna proovi hea energia ja enesetundega. Oleme millegi ilusa – ja mulle tundub, et ka olulise – sünnile väga lähedal. Üht-teist on vaja veel täpsustada, mõned otsad kokku sõlmida. Aga tunne on, et tervik hakkab kuju võtma. Teemad ja tegelased joonistuvad juba välja, lugu on muutunud jälgitavaks. Nädal on veel proovimiseks, siis tuleb publik saali ja saabub tõetund. Loodan, et “Metamorfoos” leiab oma publiku ja näitlejad saavad lavastust palju mängida. Mul on küll huvitav. Loodan, et vaatajal ka. Kuigi teemad on rasked ja südantlõhestavad, on protsess olnud kuidagi valutu. Hästi intiimne ning fokuseeritud.”