Paraadi eesmärgiks oli kaasliiklejatele teada anda, et ratturid on taas liikvel.

Rakvere Põhjakeskuse parklasse kogunes laupäeval paarisajapealine kaherattalistel liiklev seltskond. Toimus järjekorras kolmas Virumaa Motokärts, kus nagu ka varasemalt, juhitakse kaasliiklejate tähelepanu sellele, et kaherattaliste hooaeg on alanud. Samaga pandi tsiklijuhtide enda südamele, et tasub olla tähelepanelik.