Kundas avatud näitusel näeb laulupeorongkäikude ajalugu

Näituse on koostanud ajaloolane Jaak Juske koostöös fotomuuseumi ning Tallinna kultuuri- ja spordiametiga. Näha saab üldlaulupidude rongkäikude fotosid aastatest 1896–2014. Näitus koosneb 72 suurest tahvlist mõõtudes 2 x 2,5 meetrit, millel on fotod koos vastava tekstiga Tallinnas peetud üldlaulupidude rongkäikudest läbi aja. Kunda on Virumaa esimene linn, kes seda näitust võõrustab.

"Mäletan päeva, kui aastaid tagasi koju jõudes kuulsin, et Kundas on puhkpilliorkester, mõtlesin – lõpuks ometi. Peale puhkpillimuusika rõõmustavad meid pidevalt nii nais- kui segarahvatantsurühma tegevused. See kõik on osake laulu- ja tantsupeost," rääkis Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum.