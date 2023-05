Dialoogikampaania "KAS?" eesmärk on see, et liiklejad esitaksid endale sagedamini küsimuse, kas nende tegevused raudteed ületades vastavad ikka ohutusnõuetele või mitte. Kui endale antud aus vastus on negatiivne, siis on võimalik oma käitumismustrit muuta.