Keskpolügooni infotelefonilt öeldi toimetusele, et harjutusalal teostatakse maastiku kontrollitud põletamist. "Ala on teedega piiratud ning tuli kontrolli alt väljuda ei saa. Põlenguala suurus on umbes 10 hektarit." Kohal on ka kaitseväe tulekustutusmeeskond, mistõttu pole ohtu, et tuli metsa levib.