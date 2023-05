Kolmas etapp maailmameistrivõistluste tiitlisarjast juba vähem kui kahe nädala pärast Jaapanis. Et aga neiu hooaja teine pool saaks jätkuda, vajab ta kõigi motospordisõprade abi oma kulude katmisel.

Hooandja ühisrahastusplatvormil on käimas kampaania, et koguda raha võistlemiseks Jaapanis, Itaalias ja Prantsusmaal. Projekti õnnestumiseks on jäänud vaid mõned päevad.