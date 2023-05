Sootaguse rahvast julgustati talgute korras ligimesele esmaabi andma

Nimelt nägi Heiki Porval internetis ringi tuhnides 1790. aastal välja antud raamatut, mis peaks olema esimene eestikeelne esmaabijuhend. "Lühhikenne öppetus maa-rahwale, mis wisi nendega peab ümberkäima, kes wees uppunud ja muu willetsusse sisse sanud, ehk äkkitselt surnud, et nemmad ello jälle woiksid sada" on Nikolai Christoph von Hagemeisteri kirjutatud teose pealkiri. Nagu see ütleb, saab sellest tarkust, kuidas äkitselt surnud inimese jälle ellu saaks äratada.

"See on juba tegelikult vana nali," ütles Porval. "Külas inimesed on juba ammu rääkinud, et igaüks midagi teha oskab. Vabariigi aastapäeval istusime koos, panime mõtted paika ja nii mõte talgukorras esmaabipäev korraldada sündiski."